NASA’nın Perseverance uzay aracından Mars'ta yeni keşif

Perseverance, kraterin dik yamaçlarına tırmanışına devam ederken, Mars'ın jeolojik geçmişini anlamamıza yardımcı olabilecek çeşitli kaya oluşumları keşfediyor.

Araç, antik zamanlardan kalma ve Mars'ın derinliklerinden yükselmiş olabileceği düşünülen kayaları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Bu keşifler, Mars’ın geçmişine dair önemli ipuçları sunabilir.

Geçtiğimiz hafta, Perseverance ekibi ve internet kullanıcıları, daha önce Mars’ta benzeri görülmemiş siyah-beyaz çizgili bir kaya ile karşılaştı.

“Freya Castle” adı verilen bu kaya, aracın Mastcam-Z kamerasıyla detaylı bir şekilde incelendi. 20 cm çapındaki bu kaya, belirgin siyah ve beyaz çizgileriyle dikkat çekiyor.

[NASA/JPL-Caltech/ASU]

Jezero Krateri'ndeki eşsiz bir bulgu

Perseverance ekibi, Jezero Krateri'nde şimdiye kadar bu türde bir kayaya rastlanmadığını belirtiyor.

İlk incelemelere göre, bu çizgiler muhtemelen magmatik veya metamorfik süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olabilir.

Ayrıca, “Freya Castle” kayasının çevredeki kayaç tabakasından farklı olduğu ve bölgeye başka bir yerden geldiği düşünülüyor.

Bilim insanları, kayanın yamaçlardan yuvarlanarak buraya ulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bu kaya türünün kaynağını bulabilmek için Perseverance’ın yamaçlara tırmanışı sürerken daha detaylı ölçümler yapılması hedefleniyor.

Mars tarihinin izinde

“Freya Castle”, Perseverance’ın krater çevresinde bulduğu birçok ilginç kayadan sadece biri.

Özellikle “Mount Washburn” bölgesindeki büyük kaya parçaları da ekibin dikkatini çekiyor. Bilim insanları, bu kaya parçalarının Jezero Krateri’ndeki eski çarpışma etkisiyle yüzeye çıkmış olabileceğini düşünüyor.

Mars’ın derinliklerinden gelen bu kadim kayalar, Kızıl Gezegen’in tarihine dair yeni ipuçları sunabilir. Zamanla bu keşiflerin Mars’ın jeolojik geçmişine ışık tutması bekleniyor.