Uluslararası araştırmalar anne sütünün önemini ortaya koyuyor

Emzirmenin faydalarını anlatmak ve yaygınlaştırmak için önemli kampanyalar yürüten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü alması gerektiğini savunuyor.

Altı aydan sonra ek gıda takviyesi alan bebeklerin iki yaşına kadar emzirilmesi ise ideal durum olarak tanımlanıyor.

Anne sütü büyük faydalar sağlıyor, hayat kurtarıyor

DSÖ'nün son dönemde yayımladığı çalışmalar, emzirmeyle birlikte her yıl beş yaş altı 820 bin çocuğun ölümünün engellenebileceğini gösteriyor.

İlk altı ay sadece anne sütü alan bebekler sindirim sistemi ile ilgili enfeksiyonlardan korunurken, emzirilmeyen bebeklerin ishal ve benzeri hastalıkları kapma ve bununla gelen hayat kaybı riski artıyor.

6-23 ay arasında bebeğin temel enerji ve gıda ihtiyacını karşılıyor

Anne sütü aynı zamanda 6-23 ay arasında bebeğin temel enerji ve gıda ihtiyacını karşılıyor. Özellikle hastalık dönemlerinde ve eksik beslenmeyle karşı karşıya olan bebeklerde anne sütü, yine temel enerji ve gıda kaynağı olarak ölüm oranlarını düşürüyor.

Obezite riskini azaltıyor

Diğer yandan araştırmalar, bebekliğinde anne sütü alan çocuklar ve ergenlerin aşırı kilolu ya da obez olma riskinin azaldığını gösteriyor.

Bebekliğinde anne sütü alan çocukların eğitim hayatının da olumlu etkilendiği, bu çocukların zeka testlerinde daha başarılı olduğu ve okul devam oranlarının daha yüksek olduğu görülüyor.

Böylelikle araştırmalar anne sütü alan bebeklerin ileriki yaşamlarında yüksek gelirli yetişkin olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Emzirmek anneye de yarıyor

Diğer yandan emzirmek sadece bebeklere fayda sağlamıyor. Araştırmacılar, emziren annelerde göğüs kanseri riskinin azaldığını, böylelikle her yıl bu hastalıktan kaynaklanan 20 bin ölümün de önüne geçebileceğini savunuyor.

Emziren anne aynı zamanda yumurtalık kanseri, ikinci tip diyabet ve kalp hastalıklarından da korunuyor.

Emzirerek sağlıklı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak ise hem aileler için sağlık giderlerini azaltıyor hem de ulusal düzeyde ekonomik kazanımlar sağlıyor.

Doğumdan sonra ilk 1 saat kritik

DSÖ'nün son yayımladığı araştırma ise doğumdan hemen sonraki ilk saat içinde emzirmenin önemine dikkat çekiyor.

Araştırma sonuçlarına göre, emzirme başlangıcında "ağız" olarak da adlandırılan ilk süt bebeğin sağlığı için kilit öneme sahip. Öyle ki, doğumdan 2-23 saat sonra emzirilen bebeklerde ölüm riski ilk saat içinde emzirilen bebeklere göre yüzde 33 artarken, bir gün ya da daha sonra emzirilen bebeklerde bu risk bunun iki katına çıkıyor.

Aynı zamanda ilk bir saat içinde emzirilmeyen bebeklerin sadece mikrop kapma riski artmıyor, bebeğin emmeye devam etme ihtimali de düşüyor.

Tüm faydalara rağmen emzirme oranları düşük

Emzirmenin kanıtlanmış sağlık faydalarına rağmen, DSÖ'nün 2018 emzirme verileri uluslararası hedefin gerisinde kalındığını gösteriyor.

İlk altı ay emzirilen bebek oranının 2018'de yüzde 41 olduğu görülüyor. DSÖ, 2030'a kadar bu oranı yüzde 70'e yükseltmeyi hedefliyor.

Diğer yandan yeni doğanların sadece yarısının doğumun ardından ilk bir saat içinde emzirildiği ortaya çıkarken, annelerin üçte ikisinin en az bir yıl emzirmeye devam ettiği, iki yaşına kadar emziren annelerin oranının ise yüzde 45 civarında olduğu söyleniyor.

DSÖ, doğru bilgi ve destekle neredeyse her annenin emzirebileceğini vurguluyor.

Hiçbir yan etkisi olmadan sağlığa birçok fayda sağlayan emzirmenin yaygınlaştırılması için herkesin sorumluluk sahibi olduğunu anımsatan Örgüt, devletlerin, uluslararası örgütlerin ve sivil toplumların bu alanda daha çok çalışması gerektiğini söylüyor.

Kaynak: AA