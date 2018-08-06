Uzmanlar ıslak mendillerdeki tehlikeye karşı uyardı

Kullanım kolaylığı, ıslak mendil sektörüne geniş bir pazar kazandırdı. Ancak sıkça kullanılan ıslak mendillerin içeriğine dikkat etmek gerekiyor.

Islak mendiller içeriğindeki kimyasallar yüzünden hassas ciltlerde tahribata sebep olabiliyor.

Uzmanlar, özellikle pişik ve tahriş sorunu bulunan bebeklerde ıslak mendil kullanılmaması uyarısında bulunuyor.

"Parfümsüz olanları tercih edeceğiz"

Dermatolog Yasemin Fatih Amato, ıslak mendillerin sık ve sürekli kullanımlarda allerjik reaksiyonlara sebep olabildiğini söyledi.

"Parfümsüz olanları tercih edeceğiz, koruyucu malzemeleri az olanlar ve parabensiz olanları tercih edeceğiz."

Evde ıslak mendil yapmak mümkün

Kimyasal içeren temizleme mendilleri cildimize zarar verebiliyor, oysa ki doğal malzemelerden evde de bir temizleme mendili yapmak mümkün.

Dr. Amato, evde ıslak mendilin nasıl yapılacağını tarif etti.

"Kağıt havlularımızı ikiye bölüp bir kabın içine yerleştiriyoruz, başka bir kapta 4'te üç bardak suyu, greyfurt özünü, sıvı sabunumuzu, aloe veramızı, cadı fındığı özünü karıştırıp sıvımızı hazırladıktan sonra sıvımızı mendillerimizi koyduğumuz kabın üzerine ekliyoruz."

Kaynak: TRT Haber



