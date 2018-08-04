Organlarıyla umut oldu

Geçirdiği trafik kazasının ardından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 23 yaşındaki Ömer Bayın'ın 11 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Korhan Sunar, Bayın'ın yakınlarını organ bağışı konusunda bilgilendirdi. Ailenin organ bağışında bulunma kararının ardından yapılan operasyonda, Ömer Bayın'ın karaciğeri ile 2 böbreği alındı.

Bayın'ın karaciğeri Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, böbrekleri İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Sunar, gazetecilere yaptığı açıklamada organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Ömer Bayın'ın yoğun bakım ünitesinde 11 gün kaldığını anlatan Korhan Sunar, şöyle konuştu:

"Kendisini hayata bağlayabilmek için uzun uğraşlar verildi ancak yapılan tedavilerde ne yazık ki sonuç alamadık. Beyin ölümü gerçekleşen hastamızın ailesinin organ bağışında bulunmayı kabul etmesiyle harekete geçtik.

Dileriz bu organ bağışı Kütahya'ya örnek olur. Çünkü organ bağışı bekleyen hastaların organ nakli dışında hayata tutunma şansları bulunmamaktadır. Böbrekler birer hastaya, karaciğer ise bir veya split olarak kullanılarak 2 hastaya nakledilebilir."

Kaynak: AA