Kadınlarda akciğer kanserinden ölümler artabilir

Kadınlarda akciğer kanserine bağlı ölümlerde 2030'a kadar yüzde 43 artış görülebileceği tahmininde bulunuldu.

Araştırmayı yürüten ekipten Dr. Juan Carlos Martinez-Sanchez, sağlık uzmanları ve siyasetçilerin akciğer kanserinin sağlık ve ekonomi üzerine olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik küresel stratejiler geliştirebileceğini söyledi.

Massachusetts Hastanesi'nden tıbbi onkoloji uzmanı Dr. Lecia Sequist, çalışmanın giderek artan akciğer kanseri hakkındaki farkındalığı artırması açısından önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Çalışmaya göre, özellikle yüksek gelir grubu ülkelerde akciğer kanserine bağlı ölümlerin düşük gelir grubu ülkelere göre daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 2015'te akciğer kanserine bağlı olarak yaklaşık 1,7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Araştırmanın bulguları "Cancer Research" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA