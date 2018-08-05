Duktoskopi cihazı çalınan doktor konuştu

Meme başı akıntısının tanısında ultrason, mamografi ve MR'a göre daha net sonuç veren duktoskopi cihazı, arabasıyla birlikte çalınan Pr. Dr. Ömer Bender olay anını anlattı.

Prof. Dr. Ömer Bender, akşam saatlerinde evine dönerken Bahçeşehir girişindeki geçitte yavaşladığı sırada arkadan bir aracın şiddetli bir şekilde kendi otomobiline çarptığını söyledi.

Trafik kazası bahanesiyle hırsızlık olaylarına karşı tedbirli olduğunu ancak olay doğal geliştiği için ilk önce şüphelenmediğini belirten Bender, şöyle devam etti:

"Otomobilimi ileriye çektim, arkadan çarpan otomobil de uzun farları ve iç aydınlatması açık durumda dibime kadar yaklaşarak durdu. Önde belden yukarısı çıplak 20-25 yaşlarında bir erkek, elinde içki şişesiyle bana bakarak kahkaha atmaya başladı. Yanında bulunan bir hanım da kahkaha atıyordu. Bir gariplik sezdim. Baktım arabamın tamponu kırılmış ama dönüp gitmeyi daha uygun gördüm.

Aracıma yöneldiğim anda erkek olan şahıs arabasından indi, 'karım hamile' gibi saçma sapan şeyler söylemeye başladı. Dikkatimi dağıtmak için böyle bir yönteme başvurmuşlar. O sırada arabamın çalındığını fark ettim. Otomobilimin peşinden koşarken şahıslar aracı üzerime sürdüler, kendimi yolun kenarına attım, canımı kurtardım. Basıp gittiler"

Türkiye'deki tek cihazdı

Aracında Türkiye'de 2005 yılından bu yana sadece kendisinin uyguladığı tanı yönteminde kullanılan duktoskopi cihazının parçaları olduğunu, cihazın, ultrason, mamografi ve MR da bile tespit edilemeyen vakalarda yardımcı olduğunu belirten Bender, "Onun dışında bilgisayarım, çok sayıda flaş belleğim, eylül ayında basıma yetiştirmeye planladığım bir ders kitabım da vardı" diye konuştu.

Uyguladığı sistem için İstanbul dışından da hastalarının geldiğini belirten Prof. Dr. Bender, sözlerini, "Bu işi yapan, uygulayan kimse olmadığı için hastalar bana geliyordu. Oto hırsızlığı görülen bu olayda hem hastalarımı, hem öğrencilerimi yakından da ilgilendiren bir kayba uğradım" diye tamamladı.

Araçla birlikte tıbbi aleti de çaldı

Başakşehir'de, Prof. Dr. Ömer Bender tarafından geliştirilen ve Türkiye'de sadece bir tane bulunduğu belirtilen tıbbi aletin içinde olduğu otomobil çalındı.

Alınan bilgiye göre, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bender, Başakşehir'de 34 HR 6551 plakalı otomobille seyrederken, plakası öğrenilemeyen bir başka araçla çarpıştı. Karşıdaki araçta bulunan ve kimliği belirlenemeyen 2 kişiden biri, hasar olup olmadığına bakmak için dışarı çıkan Bender'in çalışır vaziyetteki lüks aracını çaldı.

Polise başvuran Bender, çalınan aracının içinde kendisinin geliştirdiği, göğsü almadan göğüs başı akıntısına çözüm olacak ameliyatta kullanılan ve Türkiye'de sadece bir tane bulunan tıbbi aletin de olduğunu belirtti.

Polis, aracın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA