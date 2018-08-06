İç savaş nedeniyle salgın hastalıkların yaygınlaştığı Yemen'de 5 milyondan fazla çocuğa aşı yapılacak.

Yemen'in güneyindeki Hor Maksar kentinde bir sağlık kompleksinde düzenlenen törene, Sağlık Bakanı Nasır Baum, DSÖ'den ve UNICEF'ten yetkililer katıldı.

"Aşı kampanyası koruyucu amaçlı"

Nasır Baum, "Bu çalışma, önceden aşı olanlar da dahil 5 yaş altındaki 5 milyon 527 binden fazla çocuğu hedef alıyor" dedi.

Baum, aşı kampanyasının koruyucu amaçlı olup Husilerin kontrolündeki bölgeler de dahil olmak üzere ülke çapında yürütüleceğini söyledi.

Zorlu savaş koşulları nedeniyle salgın hastalıklar baş gösterdi

Ülkede devam eden zorlu savaş koşulları nedeniyle salgın hastalıkların yayıldığına dikkat çeken Baum, kampanyanın sağlık merkezleri, okullarda sabit ve seyyar aşı ekipleri aracılığıyla yürütüleceğini belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA