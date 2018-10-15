Türkiye sağlık turizminde her geçen yıl yerini sağlamlaştırıyor

Türkiye 10 yılda sağlık turizminde dünyanın önemli ülkelerinden biri haline geldi. Türkiye, coğrafi konumunun avantajıyla, 57 ülkedeki 1 buçuk milyar nüfusa hitap ediyor. Sağlık turizminde Türkiye söz konusu olduğunda mesafeler de kısalmaya başladı.

Uluslararası İş Geliştirme Direktörü İlyas Benveniste, “Hem Türkiye’nin yaptığı tanıtım çalışmaları hem gelen hastaların arkadaşlarına etraflarına bu konulardan bahsetmeleri ile beraber Türkiye’nin bilinirliği uzak coğrafyalara kadar taşındı ve bunlar farklı branşları kapsar bir hale geldi.” dedi.

“Aile dostumuz burada tedavi görmüş, çok memnun kalmış”

Arnavutluk’ta bir televizyonda prodüktörlük yapan ve Türkiye’ye kanser tedavisi için gelen 60 yaşındaki Vjollca Dedei, “Mart ayında ağrılarım başladı. Karnım, bacaklarım ağrıyordu. Burada yapılan tetkiklerde rektumda kitle olduğu ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

Ülkesindeki imkanların yetersiz olduğu için gelişmiş ülkelerde tedavi olmanın yollarını araştırmaya başlayan Dedei, “Avusturya, İngiltere, İtalya’ya gitmeyi düşündük. Bir aile dostumuz vardı, burada tedavi görmüşler çok memnun kalmışlar, buraya gelmeye karar verdik.” dedi.

“Başımı yastığa koyduğumda hep diyorum ki doğru yeri seçmişim”

Türkiye’de sunulan olanaklardan memnun kalanlar arasına katılan Dedei, “Buradaki ilgiyi ve sağlık hizmetlerini anlatmaya kelimeler yetmez. Çok dakikler iletişim konusunda çok iyiler, son teknolojiler kullanılıyor, başımı yastığa koyduğumda hep diyorum ki doğru yeri seçmişim.” diye konuştu.

“Bazı konularda yurtdışındaki meslektaşlarımızdan iyi durumdayız”

Türkiye'de robotik ve laparoskopik teknikle başarılı ameliyatlar yapılması da, memnuniyeti artıran önemli bir etken. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca, ileri teknolojiler kullanıyor. Baca, “Ülkemizde hatta bazı konularda yurtdışındaki meslektaşlarımızdan iyi durumdayız. Nasıl bir süre sonrasında Türkiye’den Amerika’ya bir takım ameliyatlar için giden olduğu gibi bize de yine aynı şekilde gelen hastalarımız olacaktır diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Tüp bebek için gelenlerin sayısı artıyor

Tüp bebek tedavisi için Türkiye’yi tercih edenlerin sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ercan Baştu, “Bizim yaptığımız tedaviler ne Avrupa’dan ne de başka bir ülkeden ne geri kalmakta ne de başarı oranlarımız eksik olmakta. Bu nedenle sağlık hizmeti daha kolay ulaşılabilir ücret olarak daha uygun olduğu için Avrupa’dan ve diğer birçok ülkeden ülkemize özellikle tüp bebek yaptırmak için tercih konusu.” dedi.

Hedef 2 milyon kişiyi Türkiye’ye getirmek

Sağlık turizmi gelirinin yüzde 70’ini özel sektör elde ediyor. Kamu hastanelerinin yüzde 30 oranında payının şehir hastaneleri ile yükselmesi bekleniyor. Sağlık turizminde yıllık kazanç ise 3 milyar dolara yaklaştı.

Türkiye'ye yılda 339 bin yabancı hasta geliyor, bunların 157 bini İstanbul'daki hastanelerde tedavi oluyor. Kısa vadede hedef sağlık turizmi için 2 milyon kişiyi Türkiye'ye getirmek.

Kaynak: TRT Haber