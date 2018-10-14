2 milyon kişi aile hekimine "check-up" yaptırdı

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, vatandaşların aile hekimlerine başvurduklarında çeşitli kan testleri, görüntüleme ve kanser tarama programlarını kapsayan "check-up" uygulamasına, hizmete girdiği 29 Ağustos'tan itibaren 2 milyon kişi başvurdu.

Ankara Yenimahalle Atatürk Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Ahmet Topalcan, aile hekimliğinin temel görevi olan koruyucu sağlık hizmetlerinin kalitesi, uygulanabilir ve erişilebilir olmasının önemini vurguladı.

Uygulamanın hastaları da memnun ettiğini belirten Topalcan, aile hekimliğinin temel fonksiyonlarından birinin de hastalıkların ortaya çıkmadan erken fark edilerek kısa sürede tedavisinin sağlıklı şekilde yapılmasıyla birlikte tedavi masraflarını azaltmak olduğunu söyledi.

"Check-up kişinin yaş grubuna göre yapılıyor"

Topalcan, aile hekimine başvuran hastaların check-up yaptırmak istemeleri halinde yaş, cinsiyet ve risk faktörlerine göre değerlendirilerek ağırlık, boy, bel çevresi ölçümleri yapıldığını anlattı.

Topalcan, şu bilgileri verdi:

"Check-up uygulamasında, kişinin bulunduğu yaş grubuna göre bazı kriterlerimiz var. Çocukların boy, kilo ve genel fizik muayeneleri, büyüme gelişme ve kronik hastalıklar açısından erken teşhislerini yapabiliyoruz. İleri yaşta üreme çağındaki bayanlarda meme ve rahim ağzı kanserlerine karşı koruyucu tedbirlerimiz var."

Check-up uygulaması hastaları memnun etti

Aile hekimine başvuran hastalardan 67 yaşındaki Ali Anar diyabet, tansiyon ve prostat rahatsızlıklarının takibi için gittiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığının uygulaması çok güzel. Bugüne kadar hiç check-up yaptırmadım. Aklımdan geçiyordu, kendi doktorumuzun hastalığımızı sürekli takip etmesi de çok güzel bir uygulama" dedi.

Kaynak: AA