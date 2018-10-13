Türkiye’nin şifa eli 3 kıtaya uzandı

Sağlık Bakanlığı, 2006’dan bu yana dost ve kardeş ülkelerde Sağlık Haftası düzenliyor. Bugüne kadar; Afganistan, Yemen, Sudan, Irak, Moldova, Moritanya, Moğolistan, Bangladeş, Azerbaycan, Somali, Cibuti, Kosova, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan ve Kenya'da 41 yardım programı gerçekleşti.

Genel cerrahi, kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, üroloji, plastik cerrahi, yanık cerrahisi, jinekoloji, göz hastalıkları, onkoloji, radyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, göğüs hastalıkları ve beyin cerrahisi branşlarında hizmet verildi.

Ameliyatlar ücretsiz olarak gerçekleştirildi

Türk doktorlar, toplamda 22 bin 874 hasta konsültasyonu, 3 bin 632 ameliyat ve 776 sünnet işlemi yaptı. Ayrıca 3 bin 828 yerel sağlık personeline teorik ve pratik eğitimler verildi.

Ev sahibi ülkelerde cihaz ve tecrübe eksikliği gibi nedenlerle yapılamayan ameliyatlar yerinde ve ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Türk hekimler bölge halkı ve sağlık çalışanlarıyla güçlü bağlar kuruyor

Sağlık haftalarının 42’ncisi 1-11 Kasım tarihleri arasında Özbekistan’a bağlı özerk Karakalpakistan bölgesinde düzenlenecek. Nukus şehrindeki programda plastik cerrahi ve kadın doğum branşlarında ameliyatlar yapılacak.

Sağlık haftaları, Türk hekimlerin, bölge halkı ve sağlık çalışanları ile güçlü bağlar kurmalarını sağlıyor. Türkiye'nin yetişmiş insan gücü, sağlık turizmi ve tıbbi malzeme üretimindeki kapasitesi tanıtılıyor.

Kaynak: TRT Haber