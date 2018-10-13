Araştırmalara göre kalp krizi nedenlerinden biri de diş eti hastalığı

Meffert İmplant Enstitüsü Başkanı Dr. Ali Arif Özzeybek, uzun süreli oturmak, sigara ve alkol gibi etkenlerin yanı sıra, diş eti hastalığının kalp krizini tetikleyebildiğini söyledi.

Özzeybek, Türkiye'de ağırlıklı olarak, diş eti çekilmesi, kanaması, orta yaş grubundaki hastalardan da damak protez kullanmaktan dolayı duydukları rahatsızlıklar konusunda şikayetler aldıklarını söyledi.

Diş eti çekilmesinin nedenlerinden birinin dişlerin düzenli fırçalanmaması, sigara ve diş sıkma alışkanlığı olduğunu anlatan Özzeybek, yaşadıkları stresi aşamayanların dişlerini sıktıklarını belirtti.

Türkiye'de yaş ortalamasının uzadığından bahseden Özzeybek, dişlerini erken ve orta yaşta kaybeden hastaların, damak protezleri kullanmakta zorluk çektiğini anlattı.

"Ölüm vakaları da söz konusu"

Kalp krizi nedenlerinden birinin de diş eti hastalığı olduğunu söyleyen Dr. Ali Arif Özzeybek, şöyle konuştu:

"Yapılan araştırmalara göre, kalp krizinin nedenlerinden birinin de diş eti hastalığı olduğu tespit edildi. Kalp krizi sonucunun nasıl neticeleneceğini bilmek zor. Ölüm vakaları da söz konusu. Dişlerimizi günde en az üç kez fırçalamamız gerekiyor. Gerekiyorsa da ağız gargarasıyla da desteklenmesi gerekiyor. Belli aralıklarla diş hekimine giderek diş taşlarının temizlenmesi de alabileceğimiz önlemler arasında."

Diş eti hastalıklarının Türkiye için sorun teşkil ettiğini, toplumda büyük oranda diş eti hastalığının olduğundan bahseden Özzeybek, bunun eğitiminin, önce aileden başlaması gerektiğini söyledi.

Diş fırçalama konusunda doğru bilinen yanlışlar olduğunu vurgulayan Özzeybek, "Ağırlıklı olarak aşağıdan yukarı veya sağa sola şeklinde fırçalamalar oluyor. Böyle olunca diş etine büyük bir travma biniyor. Hasta dişlerini fırçalamadığı için diş taşları oluşur, diş taşları temizlenince dişlerin sallanacağını düşünür, bu doğru değildir. 'Diş taşını temizledim, dişlerim sallanmaya başladı' gibi bir şey doğru değil. Gargara gerekiyorsa da medikal gargaraların kullanılması gerekir" dedi.

Kaynak: AA