Küçük Deniz Bartu lösemi savaşını kazanmak için ilik bağışı bekliyor

Trabzonlu Soner ve Damla Menteşe çiftinin ilk çocuğu olan Deniz Bartu'ya yaklaşık 2,5 yıl önce Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde lösemi teşhisi konuldu ve tedavisine başlandı.

Baba ve kız kardeşin dokuları uyuşmadı

Tedavi süreci bir süre iyi giden ancak 2,5 ay önce farklı şikayetlerle yeniden hastaneye başvuran Deniz Bartu'nun hastalığının tekrarladığı öğrenildi.

Tedavisi KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde süren ve kök hücre nakli gereken küçük Deniz için donör arayışına girildi. Babası ve kız kardeşinin doku tiplerinin uyuşmaması üzerine Deniz Bartu için Türkkök üzerinden verici aranmaya başlandı.

Baba Soner Menteşe'nin sosyal medya hesabı üzerinden uygun kök hücre bağışçısı bulunması için başlattığı kampanya da kısa sürede Trabzon sınırlarını aşarak, yurt içi ve dışında birçok kesime ulaştı.

Baba Menteşe ve hastane yetkilileri, sadece Deniz Bartu değil diğer hastalara da umut olmak isteyenlerin, gönüllü bağışçı olmak üzere Türkkök'e başvurması çağrısında bulundu.

"Yardım çağrım bütün hastaların umudu olmaya başladı"

Baba Soner Menteşe, oğlunun iyileşmesi için 2,5-3 ay içerisinde kemik iliği nakli olması gerektiğini söyledi.

Kendisinden ve küçük kızından örnek alındığını ancak dokularının uyuşmadığını belirten baba Menteşe, "Aile yakınlarına da bakıldı ama onların da uyumsuz olduğu anlaşıldı. Hastanemizdeki hocalarımız da yurt içi ve dışındaki taramalarla ilgili gerekli yazışmaları ve görüşmeleri nakil yapılacak Ankara Üniversitesi ile yapıyorlar" dedi.

"Deniz Bartu olarak yola çıkıyoruz ama nice yürekler var"

Vatandaşlara donör olmaları için Türk Kızılayına başvurmaları çağrısı yapan Soner Menteşe, "Verecekleri en fazla 3 küçük tüp kandır. Ondan sonra da hayatları boyunca onlara dua edecek aile sahibi olurlar. Bu belki de dünyada bir insanın başına gelebilecek en güzel şeydir" dedi.

Menteşe, başlattığı kampanyaya Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Samsun'dan destek geldiğini belirterek, şunları anlattı:

"Biz Deniz Bartu olarak yola çıkıyoruz ama bu iliği bekleyen nice Deniz Bartular, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar, yürekler var. Bunu yaşayan yüzlerce aile var. Herkesin çocuğu çok değerli. O yüzden çocuklarımıza bir umut, ışık olabilmemiz için yapmanız gereken hayatımızdan 5 dakika ayırıp Kızılaya giderek ilik donörü olmak. Başka bir şey istemiyorum. Umut Bartu'nun kurtulma ihtimali var. Bu azımsanamayacak derecede bir ihtimal. Bu ihtimali yaşatabilmemiz, devam ettirebilmemiz için uygun donör ve ilik bulmamız gerekiyor. Ben eşimi kaybettim ama oğlumuz yaşasın istiyorum."

"Kötü hücrelerin yok edilmesi için ilik nakli gerekiyor"

KTÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Gökçe Pınar Reis de Deniz Bartu'nun tedavisine hastalığının tekrarlaması nedeniyle 2,5 ay önce yeniden başladıklarını anlattı.

Gökçe Reis, hastaya yoğun bir tedavi uygulandığını belirterek "Buradaki amacımız da bir an önce o kötü hücrelerin hem kemik iliğinden hem testis dokusundan yok edilmesidir. Bunu sağladıktan sonra da amacımız kemik iliği naklinin yapılmasıdır" dedi.

Kaynak: AA