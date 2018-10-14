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Diyabet 35'li yaşlara kadar indi

Uzmanlara göre teknolojik gelişmelerin getirdiği hareketsiz yaşam ve kötü beslenme toplumda şeker hastalığının görülme sıklığını artırdı.

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Diyabet 35li yaşlara kadar indi

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerim Güler, şeker hastalığından korunmada hareketli yaşam ve doğru beslenmenin önemine değindi.

Güler, "İlaç korkusu, yanlış beslenme ve hareketsiz bir yaşam kandaki şeker değerini artırıyor. Herkes asansörlere biniyor. Her yere arabayla gidiliyor. Cep telefonlarının çıkması yürümeyi çok azalttı. Diyabet 35'li yaşlara kadar indi." dedi.

Güler, Antalya'da düzenlenen 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresinde insan sağlığını etkileyen konuların çok hızlı bir şekilde değiştiğini söyledi.

2035 yılında dünyada 650 milyon kişinin diyabetli olmasının beklendiğini söyleyen Prof. Dr. Kerim Güler, toplumda şişmanlama ve kötü beslenmeye bağlı diyabet görülme sıklığının da arttığını vurguladı.

Kaynak: AA 

Etiketler: diyabet, Şeker hastalığı, iç hastalıkları, insülin
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