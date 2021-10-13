Havaların soğuması ile kapalı ortamda geçirilen vakit artıyor. Bu da vaka sayılarının yükselişini tetikliyor.

İstanbul’da koronavirüsten yatan hasta sayısında artış var. Hastanelerdeki son durumu ve aşılama sürecini İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/hXKvQvx4d8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 13, 2021

Ekim sonuna kadar bu oranın daha da yükseleceğini belirten İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Gerçekten son bir haftada hastaneye yatışlarda yüzde 30-40'lık bir artış ortaya çıkmaya başladı. Zaten vaka sayısında artış olduğunda doğal olarak yatan hasta sayısına da bu yansıyor “ dedi.

"Gençleri hastanelik eden sebep aşısız olmaları"

Hastaneye yatanların yüzde 90’ı aşısızlarken, bunların da çoğu 30 yaş altı kişiler. Gençler, Delta varyantı yüzünden hastalığı ağır geçiriyor.

Tükek konuyla ilgili şunları söyledi:

"Gençlerde hastaneye yatış oranının altında yatan en önemli şey aşısız olmaları. Geçen sene olsaydı belki gençler bu kadar etkilenmeyecekti ancak bu Delta varyantı ve muhtemelen bu hastalığı kontrol altına alamadığımızdan dolayı şu anda ortaya çıkacak olan yeni varyantlar tüm insanlığı tehdit edecek. Çocuklar da dahil orta yaşlı erişkin insanlar dahil olmak üzere tüm insanlığı tehdit edecek boyutta varyantlar gelebilir.”

'Aşılı olunsa dahi tedbir elden bırakılmamalı'

Özellikle 65 yaş üstü grubun tedbiri elden bırakmaması gerektiğini aktaran Tükek, “65 yaş üstü olan, kronik sorunu olan kişiler hastalığı aldıkları takdirde aşılı olsalar dahi ciddi bir problem yaşayabilirler. O yüzden vaka sayıları düşene kadar bu azami gayreti, dikkati göstermeleri gerekiyor” dedi.