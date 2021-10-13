Aşı yaptıranlar rehavete kapıldı, sosyal hayatta maske ihlalleri arttı.

Yapılan tüm uyarılara rağmen kalabalık cadde ve sokaklarda maske takmayan ya da maskeyi yanlış takanların sayısı arttı. Koronavirüsün etkilerinin hala sürdüğünün altını çizen uzmanlar, maske rehavetine karşı uyarıyor.

"Açık alan da olsa kalabalık varsa maske takılmalı"

Ankara Şehir Hastanesi Aciş Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Açık alan olsa dahi eğer kalabalık bir ortam varsa maske takılmasını özellikle vurgulama istiyoruz. Kapalı alanlarda ise maske takmak bizim olmazsa olmazımız olmalı" dedi.

"Aşılansak bile kendimizi yine korumaya devam edeceğiz"

Uzmanlar aşı olunsa dahi maske takmanın önemine dikkat çekiyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Günal ise şunları söyledi:

''Biz aşılansak bile kendimizi yine korumaya devam edeceğiz ki sağlıklı ya da diğer risk altındaki kişilere bu hastalığı bulaştırmayalım. Bunun da en önemli yolu öncelikle bize bulaşmaması anlamında maske takmak, kişisel mesafeye dikkat etmek ve hijyen kurallarına uymak.''

Koronavirüs ile mücadelede kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu devam ediyor.