New York Üniversitesi tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, Çevre Kirliliği dergisinde yayınalndı.

Araştırma, oyuncak, giysi ve şampuan gibi yüzlerce üründe bulunabilen fitalat adlı kimyasal maddenin yılda 55-64 yaş arasındaki 91 bin ila 107 bin kişinin ölmesine yol açtığını gösterdi.

Bu kimyasal, plastik esaslı ürünlerin sertliğini azaltmayı, esnekliğini artırmayı veya bunları şeffaflaştırmayı sağlıyor.

ABD Ulusal Çevresel Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne göre fitalatlar, insan vücudundaki endokrin sistemi denen hormon üretim mekanizmasına müdahale ediyor. Bu müdahale gelişim, üreme, beyin ve bağışıklıktaki problemlerle bağlantılı.