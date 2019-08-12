Yılın en sıcak dönemlerini geçiriyoruz. Tüm uzmanlar özellikle bu dönemde bol bol su tüketmemiz gerektiğini söylüyor.

Biz de onları dinliyor, gittiğimiz her yere su şişelerimizi taşıyoruz. Çalışma masamızdan, çantamızdan eksik etmiyoruz.

Peki o şişelerin içinde sadece su olduğuna emin misiniz?

Eğer kullandığınız şişe plastik ise, olmadığına emin olabilirsiniz.

Binlerce mikroplastik parçacığına maruz kalıyoruz

İngiltere merkezli Çevresel Bilim ve Teknoloji dergisinde yayınlanan bir makaleye göre , her yıl 74 bin ila 121 bin mikroplastik parçacığını farkına varmadan yiyor, içiyor, hatta soluyoruz.

Bu plastik parçacıklarının en büyük kaynağı ise plastik şişelerdeki sular. Sıcak hava bu kaynağı daha etkili hale getiriyor.

Plastik şişelerin haricinde kişisel bakım ürünlerinde, deniz ürünlerinde, sofrada kullandığımız şekerlerde ve tuzlarda hatta soluduğumuz havada bile bol miktarda mikroplastik parçacık bulunuyor.

Uzmanlar bu parçacıkların organlara zarar verebileceğini ve bağışıklık sistemini etkileyebileceğini söylüyor. Mikroplastiklerin insan sağlığına olan etkilerine yönelik araştırmalar artarak devam ediyor.

Ne yapmamız gerekiyor?

Mikroplastik parçacıklara daha az maruz kalmak için atılacak en önemli adım daha az plastik ürün kullanmak.

Bireysel olarak kullandığımız plastik miktarını azaltmak uzun vadede büyük fark yaratabilir.

Paketlenmiş abur cuburları kesebilir, şişelenmiş su satın almayı durdurabilir ve

ambalajsız meyve ve sebze almayı tercih edebilirsiniz.

Kişisel bakım ürünlerinde plastik içermeyenleri tercih edebilir, tekstil ürünlerinde doğal olanlara yönelebilirsiniz.

Kaynak: TRT Haber, Reuters, Statista, Human Consumption of Microplastic, Environmental Science & Technology, Healtline, Getgreennnow