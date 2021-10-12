Uşak'ta yaşayan 65 yaşındaki Emin Şahin, 37 yıldır düzenli kan bağışında bulunuyor.

Bu sürede Kızılay'a 253, hastanelere de 167 ünite kan verdi. Kan bağışlarıyla 6 kez dünya rekoru kırdı.

Kızılay ve diğer sağlık kuruluşlarından sayısız teşekkür plaketi aldı.

Rekortmen bağışçıya Türk Kızılay tarafından bir teşekkür plaketi daha verildi. Emin Şahin, plaket töreninin ardından yine kan bağışladı.

"6 kere Türkiye, Avrupa ve Dünya rekortmeni oldum"

Emin Şahin, "Toplam hayatım boyunca bağışladığım kan sayısı 420 ünite, bunu litreye vurursak toplam 156 litre yapar. 6 kere Türkiye, Avrupa ve Dünya rekortmeni oldum. Türk Kızılay’ı kan bankasına hedefim 333 ünite" dedi.

Sağlıklı bir kişi ayda iki defa kan bağışında bulunabiliyor. 1 ünite kan, 3 can kurtarıyor.