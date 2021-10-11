Sağlık Bakanlığı 11 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 355 bin 15 test yapıldı. 30 bin 563 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 188. Bugünkü iyileşen sayısı ise 33 bin 861.

Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım. pic.twitter.com/i54IexPNVC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 11, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." dedi.