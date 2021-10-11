İl Sağlık Müdürü Muhammet Oruç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz ve İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli tıbbi sekreter Emel Küçükoğlu, Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Dağlı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz ile tereddütleri olduğu için aşı yaptırmayan yaklaşık 5 bin kişiyle görüşerek 2 bine yakınını doğru bilgilendirmeyle ikna eden tıbbi sekreter Küçükoğlu'nu özverili çalışmaları dolayısıyla başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Valimiz Sayın Doç. Dr. @zulkifdagli, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi @muhammetalioruc, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz ve tereddütleri olduğu için aşı yaptırmayan yaklaşık 5 bin kişiyle görüşerek 2 bine yakınını doğru bilgilendirmeyle ikna eden İlkadım İlçe Sağlık pic.twitter.com/w7GRof1cBK — T.C. Samsun Valiliği (@TCSamsunValilik) October 11, 2021

Valiliğin sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağlı, koronavirüsün Türkiye'de ve Samsun'da görüldüğü ilk andan itibaren canları pahasına büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarına, bu mücadelenin en ön safında yer alarak ortaya koydukları gayret için minnettar olduklarını belirtti.

Aşının gücüne inanarak ilk fırsatta aşısını yaptıran tüm vatandaşlara teşekkür eden Dağlı, aşı konusunda çekinceleri olduğu için henüz aşı yaptırmamış olan veya dozlarını tamamlamamış olanlara kulaktan dolma bilgilere itibar etmemeleri ve resmi kaynaklardan alacakları doğru bilgilerle tereddütlerini gidererek bir an önce aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Covid-19’a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sıradayız! Bu başarının çok sayıda nedeni var. Bunlardan biri, sağlık çalışanlarımızın içten ve eşsiz çabası. Videoyu izleyince bunu daha iyi anlayacaksınız. pic.twitter.com/vQWEiUHJ1u — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 7, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 7 Ekim'de sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde Tıbbi Sekreter Emel Küçükoğlu'nun vatandaşlarla aşı konusunda yaptığı telefon görüşmeleri yer almış, Küçükoğlu'nun, yaklaşık 5 bin kişiyle görüştüğü bunlardan 2 bine yakınını ikna ettiği aktarılmıştı.