Bebeklerde 6 ve 7 aydan sonra ses çıkarmaları, 1 yaştan sonra ise 4-5 kelime söylemesi beklenir. Ancak, son zamanlarda 0-3 yaş grubu çocuklarda gecikmiş konuşma yaygın bir şekilde görülüyor.

"Evde çalışan aileler, çocuklarına yeterince zaman ayıramadı"

Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün bu durumun sebebini şöyle açıklıyor:

"Bunun en büyük sebebi pandemi. Hayatlarının 1,5 yılını evde geçirdiler. Akranlarından uzak kaldılar, sosyal aktivitelerden uzak kaldılar. Anne babası evde çalışan çocuklar şanslı gibi gözüktü ama anne babalar evden çalıştığı için çocuklarına yeterince vakit ayıramadılar."

"Öğrenme güçlüğü yaşanabilir"

2 yaşındaki bir çocuk eğer 8-10 kelime ile kendini ifade ediyorsa gecikmiş konuşma sinyali veriyor demektir. Çünkü, çocukların 2 yaşta en az 25, 3 yaşta 100, 4 yaşta ise 400 kelime haznesine sahip olması gerekiyor.

Ergün, konuşma becerisi geri kalan çocuklara erken müdahale edilmediğinde, ilkokul döneminde okuma yazmada zorluk, öğrenme güçlüğünü tetikleme gibi etkileri olduğunu söyledi.

Kitap okumak, konuşmak, sohbet etmek çocuğun konuşmasında etkili

Gecikmiş konuşmada genetik faktörler önemli ama çevresel faktörler daha çok etkili.

Ergün, gecikmiş konuşmanın yaşanmaması için ailelerin çocuklarla kaliteli vakit geçirmesini tavsiye ediyor.

Erken teşhis önemli

Konuşma becerisi geri kalan çocukların sosyal iletişimi zayıf oluyor. Çevrelerine sinirli ve hırçın davranabiliyorlar.

Gecikmiş konuşmada erken teşhis oldukça önemli...

Uzmanlar, ailelerin konuşma terapistlerinden yardım almalarını öneriyor.