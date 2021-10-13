İstanbul'da aşılanmadaki son durum
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki son aşılanma durumunu açıkladı. 65 yaş üstü büyüklerin aşı oranlarının örnek alınması konusunda 18 yaş altı gençleri uyardı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, kentteki son aşılanma oranlarını duyurdu.
Vali Yerlikaya, kentte 65 yaş ve üstündekilerin aşı oranlarının birinci dozda yüzde 91,6'ya, ikinci dozda yüzde 89,7'ye, üçüncü dozda yüzde 74'e çıktığını paylaşarak "Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, "18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1. doz yüzde 50,1, 2. doz yüzde 32,9. Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım" tavsiyesinde bulundu.
#İstanbul’da 13 Ekim itibarıyla;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 13, 2021
65 yaş üstü büyüklerimizin #aşı oranları
1.doz %91.6
2.doz %89.7
3.doz % 74
Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak!
18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları
1.doz %50,1
2.doz %32.9
Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım. pic.twitter.com/muRjLfDzKt
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