İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde bir bağ evinde kaçak şarap üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Adrese operasyon düzenlendi.

Bağ evinde yapılan aramada satışa hazır 3 bin 230 litre kaçak kırmızı şarap, 5 litre yapma rakı ve 327 adet 5 litrelik satışta kullanılan boş pet şişe ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.