Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 09:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de 3 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda bağ evinde satışa hazır 3 bin 230 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde bir bağ evinde kaçak şarap üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Adrese operasyon düzenlendi.
Bağ evinde yapılan aramada satışa hazır 3 bin 230 litre kaçak kırmızı şarap, 5 litre yapma rakı ve 327 adet 5 litrelik satışta kullanılan boş pet şişe ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Çanakkale Kaçak İçki
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