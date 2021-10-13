Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yalova'nın Altınova ilçesinde uyuşturucu bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Kaytazdere beldesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, davranışlarından şüphelenilmesi üzerine E.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 605 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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