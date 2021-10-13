Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası mevkiinde, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Arazinin sarp ve engebeli olması ekiplerin yangına müdahalesini güçleştiriyor.