Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 08:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası mevkiinde, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın meydana geldi.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Arazinin sarp ve engebeli olması ekiplerin yangına müdahalesini güçleştiriyor.
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