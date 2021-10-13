Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de rüzgar öğle saatlerinden itibaren etkili olacak.

Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın bugün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.