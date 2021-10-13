Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 07:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor
Batı Karadeniz'de rüzgarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de rüzgar öğle saatlerinden itibaren etkili olacak.
Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın bugün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Fırtına Karadeniz Bölgesi Meteoroloji Hava Durumu
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