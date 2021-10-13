Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da 5 ilde sağanak etkili olacak
[Fotoğraf: AA]
Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
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Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Ağrı'da 5, Tunceli'de 6, Erzurum'da 7, Iğdır'da 8, Erzincan'da 13 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 28, Erzincan'da 25, Iğdır'da 24, Ağrı'da 22, Erzurum'da 19, Kars ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Sağanak
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