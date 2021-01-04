Koronavirüs salgını, birinci yılına yaklaşıyor. Salgının yayılma hızıyla birlikte, çeşitli önlemler devreye girdi.

Uzaktan eğitim ve çalışma sistemine geçildi. Geçici sokak kısıtlamaları uygulandı.

Ağrılara karşı 'egzersiz' önerisi

Koronavirüs sürecinde evde geçirdiğimiz süre de uzadı. Bu yüzden boyun, omuz, sırt gibi bölgelerimizde ağrılar da arttı. Bu hareketsiz yaşam tarzı, her yaş grubunda kas tutulmalarına yol açabiliyor. Hastanelere başvurular da arttı.

Uzmanlar, evde kalınan günlerde 20 dakika orta tempoda egzersiz ya da içeride kısa yürüyüşlerin önemli olduğunu aktarıyor.

Egzersizler bağışıklığı artırıyor, stresi önlüyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Doç Dr. Hatice Reşorlu, egzersizin sadece ağrıları engellemediğini aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve endorfin hormonunun salgılanmasını sağladığını böylece stresle başa çıkmayı da kolaylaştırdığını söylüyor.

Şiddetli kas ağrıları zaman zaman koronavirüs semptomlarıyla da karıştırılabiliyor.

Egzersizler bu endişenin de önüne geçiyor.

