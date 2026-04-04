AA 04.04.2026 13:24

IRNA: ABD-İsrail, Huzistan eyaletinde petrokimya şirketlerinin bulunduğu sanayi bölgelerine saldırdı

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde petrokimya şirketlerinin bulunduğu sanayi bölgelerinin ABD-İsrail'in saldırılarının hedefi olduğu bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın Huzistan Valiliğine dayandırdığı habere göre ABD-İsrail, Huzistan eyaletinde Mahşehr ve Bender İmam kentlerinde petrokimya tesislerinin bulunduğu sanayi bölgelerine saldırdı.

Fecr, Rical, Emir Kebir ve Ebu Ali petrokimya tesislerinin hedef alındığı saldırılarda Bender İmam petrokimya tesisinin bazı bölgelerinin ağır hasar gördüğü aktarıldı.

Saldırılarda 5 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Petrokimya Özel Ekonomik Bölgesi Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki tüm aktif sanayi birimlerinin tamamen tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, saldırıların bölgedeki vatandaşlar için tehlike oluşturmadığı ve yalnızca resmi açıklamalardan gelişmeleri takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

ABD İran İsrail
Ukrayna: Rus ordusunun düzenlediği İHA saldırılarında 5 kişi öldü ve 29 kişi yaralandı
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
00:32
İran: Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak
Seyhan Nehri'nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
