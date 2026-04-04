UAEA Başkanı Grossi: İran'ın Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne saldırıdan endişe duyuyorum

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, saldırıya uğrayan İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın, bu sabah Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınlarına bir füzenin isabet ettiğini ve sahadaki bir koruma personelinin hayatını kaybettiğini bildirdiği aktarıldı.

Olayda sahadaki bir binanın şok dalgalarından ve şarapnel parçalarından etkilendiği bilgisinin öğrenildiği kaydedilen açıklamada, radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış tespit edilmediği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, bildirilen olaydan derin endişe duyduğunu belirterek nükleer santral sahalarının veya çevresindeki alanların asla hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

Grossi, yan tesis binalarının, hayati güvenlik ekipmanları barındırabileceğine dikkati çekerek, nükleer kaza riskini önlemek için azami askeri itidal çağrısını yineledi.

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin, bu sabah ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirilmişti.

Saldırı sonucu santraldeki güvenlik personelinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Buşehr Nükleer Enerji Santrali, 28 Şubat'tan bu yana dördüncü kez ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu.