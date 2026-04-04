Bahreyn son 24 saatte İran'dan atılan 8 İHA'nın engellendiğini duyurdu

Bahreyn ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son 24 saatte İran'dan atılan 8 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bahreyn’i hedef alan İran kaynaklı "saldırı dalgalarına" karşı hava savunma sistemlerinin teyakkuzda olduğu aktarılan açıklamada, savaşın başladığı günden bu yana İran'dan ateşlenen 188 füze ve 453 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Bahreyn dahil 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.