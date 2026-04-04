Dünya
AA 04.04.2026 11:57

WSJ: İran'ın ABD'nin Riyad'daki büyükelçiliğine yaptığı saldırı açıklanandan daha fazla hasara yol açtı

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin Riyad Büyükelçiliğine geçen ay İran'ın yaptığı dron saldırısının açıklanandan çok daha fazla zarara yol açtığını yazdı.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre 3 Mart'ta gece saatlerinde İran'a ait bir dron ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinin kapısını delerek içeri girdi. Bundan 1 dakika sonra ikinci bir dron, ilk dronun açtığı delikten içeri girdi ve saldırıyı gerçekleştirdi.

Yetkililer, söz konusu dronun gündüz saatlerinde yüzlerce kişinin çalıştığı alana girdiğini ve Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) da dahil farklı kurumların ofislerinin bulunduğu katlara ciddi hasar verdiğini kaydetti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının saldırının "sınırlı bir yangına ve küçük çaplı hasara" yol açtığını açıkladığına dikkati çekerek, aslında saldırının yarım gün süren bir yangına yol açtığını kaydetti. Yetkililer, büyükelçiliğin belli kısımlarının "onarılamaz" şekilde hasar aldığını vurguladı.

Yetkililer söz konusu saldırının yerel saatle gece 01.30'da olduğunu, bu saldırının gündüz saatlerinde olması durumunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirebileceğine dikkati çekerek, İran'ın "en güvenilir yerde bile ABD'lileri vurabiliriz" mesajı gönderdiğini vurguladı.

Wall Street Journal'a konuşan eski CIA terörle mücadele yetkilisi Bernard Hudson, "Yerli üretim bir silah üretebildiler, yüzlerce kilometre öteye ateş edebildiler ve en büyük rakiplerinin büyükelçiliğine isabet ettirebildiler; bu da şehirde istedikleri her şeyi vurabilecekleri anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

