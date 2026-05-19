Gündem
TRT Haber 19.05.2026 17:07

Bakan Gürlek: Dijital güvenliğimizi hedef alan her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Siber Vatan"da milli egemenliği hedef alan kara propaganda ve psikolojik harekat girişimlerine geçit verilmeyeceğini belirterek, FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmaların kararlılıkla işletildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dijital mecralarda yürütülen terörle mücadele ve siber güvenlik çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Siber Vatan" olarak nitelendirilen dijital alanlarda devletin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı taviz verilmediğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti;

Siber Vatan’da devletimizin güvenliğini tehdit eden ve terör propagandası yürüten FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmalarımız kararlılıkla ve kesintisiz şekilde işletilmektedir. “Siber Vatan”da dijital güvenliğimizi ve milli egemenliğimizi hedef alan her türlü kara propaganda ve psikolojik harekat girişimi, mutlaka hüsranla sonuçlanmaktadır.

Yargı teşkilatımız, İçişleri Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız arasındaki bu güçlü eş güdüm ve koordinasyon, Siber Vatanımızın her bir noktasında yüksek teyakkuz hâliyle kesintisiz sürecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın liderliğinde dijital terörün ve siber suç ağlarının tamamen bertaraf edilmesi amacıyla verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir.

Akın Gürlek Siber Güvenlik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti
