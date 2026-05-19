Hastanelerde "Rapor Başvuru Merkezi" kurulacak

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sağlık Raporları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle sağlık raporlarının düzenlenme süreçlerine ilişkin kurallar belirlendi ve sahada uygulama birliği hayata geçirildi.

Tüm raporların başvuru sürecinde yazılı dilekçe ve benzer uygulamaların sona erdirildiği yönetmeliğe göre, başvuru süreçleri bundan sonra e-Nabız üzerinden kişisel beyan formunun doldurulmasıyla başlatılacak.

Düzenlemeyle "tek hekim raporları" öncesinde bir karar destek sistemi oluşturuldu. Tanı, ilaç ve malzeme kullanımıyla ilgili kişisel beyan sorularına verilen yanıtlara göre sistem bir değerlendirmede bulunacak.

Bu kapsamda, kişinin sağlık raporu başvurusunda engel bir tanı, ilaç kullanımı ya da sağlık sorunu beyanı yoksa e-Nabız üzerinden "Sağlık Durum Belgesi" düzenlenebilecek.

Düzenlemede iki temel sağlık kurulu tanımlandı

Kişinin beyanıyla e-Nabız bilgilerinin eşleşmediği durumlarda sağlık raporu için hekime yönlendirme yapılacak.

Yeni düzenleme kapsamında, lisansa tabi olmayan sporlar ve sosyal aktiviteler için de rapor düzenlenmesine gerek kalmadan e-Nabız üzerinden "Sağlık Durum Belgesi" alınması mümkün olacak.

Yönetmelikte durum bildirir sağlık kurulu raporu süreçleri de yeniden tanımlandı. Tam teşekküllü sağlık kurulu ve üç hekimli sağlık kurulu olmak üzere iki temel sağlık kurulu oluşturuldu.

Bu kapsamda, vatandaşların sağlık kurulu raporu alma süreçleri kolaylaştırıldı. Bakanlık tarafından belirlenen istisnalar dışında raporların üç hekim tarafından düzenlenebilmesine imkan tanındı.

Rapor süreçleri merkezler üzerinden takip edilecek

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde sağlık raporu işlemlerinin tek bir noktadan başlatılması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması sağlanırken, kişilerin hastanede devam eden rapor süreçlerine ilişkin bilgiye kolay erişimi mümkün hale getirildi.

Bu amaçla sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu merkezler üzerinden takip edilebilecek.

Bakanlık tarafından belirlenen sağlık raporu formatları dışında başka bir formatta rapor düzenlenmesinin önüne geçilirken, raporların ilgili kişiler tarafından daha kolay değerlendirilmesi sağlandı ve ülke standardı oluşturuldu. Raporlara İngilizce dil desteği eklenerek uluslararası kullanım imkanı da sağlandı.

Düzenlemeyle ayrıca elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerlerinde çalışacak olan kişilerin işe giriş raporlarının, Çalışan Sağlığı Merkezi (ÇAŞMER), aile hekimleri ve diğer kamu sağlık hizmeti sunucularında görevli tüm hekimler tarafından düzenlenebilmesinin de önü açıldı.