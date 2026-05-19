Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da mezar taşlarını tahrip etti

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, fanatik İsraillilerin sabah saatlerinde Reşayide Mezarlığına girerek çok sayıda mezar taşını kırdığı, saldırının mezarların çeşitli bölümlerinde hasara yol açtığı ve bölge halkı arasında tepkiye neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların "kutsal değerlere yönelik ciddi ihlal ve mezarlıkların dokunulmazlığına saldırı" niteliği taşıdığı ifade edilirken, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Olay, Batı Şeria’da fanatik Yahudilerin artan saldırıları kapsamında gerçekleşirken, Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun verilerine göre, İsrailliler yalnızca nisan ayında 1637 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.