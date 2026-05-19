Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.05.2026 15:52

Belçika'da çocuklara yönelik çevrim içi cinsel istismar vakaları rekor seviyeye ulaştı

Belçika'da çocuklara yönelik çevrim içi cinsel istismar vakalarının 2025'te rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Belçika'da çocuklara yönelik çevrim içi cinsel istismar vakaları rekor seviyeye ulaştı

Belçika merkezli Child Focus vakfı, yıllık raporunu yayımladı.

Raporda, 2025'te çocuklara yönelik cinsel içerikli şantaj, çevrim içi kandırma/yakınlaşma ve rızaya dayanmayan özel görüntü paylaşımı mağduru 837 çocuk ve gencin kayda geçtiği ifade edildi.

Çocuklara yönelik çevrim içi cinsel istismar vakalarının 2025'te rekor seviyeye ulaştığı belirtilen raporda, yapay zeka kullanımının artışta önemli rol oynadığına işaret edildi.

Verilerin "güçlü bir yasal çerçevenin önemini" ortaya koyduğu belirtilen raporda, büyük teknoloji şirketlerine daha fazla yükümlülük getirilmesi çağrısı yapıldı.

Raporda açıklamalarına yer verilen Child Focus Üst Yöneticisi (CEO) Nel Broothaerts, çocuklar ve gençlerin giderek daha karmaşık hale gelen dijital dünyada kendilerini korumakta zorlandığını belirterek, çocukların çevrim içi ortamda korunmasını güçlendirmek için acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti.​​​​​​​

ETİKETLER
Belçika Çocuk
Sıradaki Haber
Lübnan resmi ajansı: İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çiftçileri fosfor bombalarıyla hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:19
DSÖ: KDC'deki Ebola salgınıyla ilgili durum son derece endişe verici
17:10
Bakan Gürlek: Dijital güvenliğimizi hedef alan her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır
17:08
ÇAYKUR'da 2026 yaş çay kampanyası yarın başlayacak
16:53
Haydut İsrail ordusu, Sumud Filosu'na uluslararası sularda ateş açtı
16:45
Hastanelerde "Rapor Başvuru Merkezi" kurulacak
16:28
Aksaray'da "rüşvet" soruşturmasında 9 zanlı tutuklandı
Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor
Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ