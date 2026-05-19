AA 19.05.2026 15:20

Bakan Göktaş, devlet himayesindeki başarılı sporcu gençlerle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki başarılı sporcu gençler ve Ankara'da bakım altında bulunan çocuklarla buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Botanik Bahçesi'nde festival programı düzenlendi.

Bakan Göktaş, programda, devlet himayesindeki başarılı sporcu gençler ve Ankara'da bakım altında bulunan çocuklarla bir araya geldi.

Gençlerin bayramını kutlayıp başarılarından dolayı tebrik eden Göktaş, gençlerle gelecek hedeflerine ilişkin sohbet etti.

Gençlere, her zaman kendi ilkelerine ve duruşlarına sahip çıkmaları tavsiyesinde bulunan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hepiniz bizleri gururlandırıyorsunuz. Benim size tavsiyem, her zaman kendi ilkenize, duruşunuza sahip çıkmanız. Çünkü bazen ikilemde kalmak sizi zorlayabilir. Sabırla davrandığımızda o zorluğun üstesinden gelebiliriz. Hiç kimsenin hayatı tozpembe değil. Bazen sosyal medyada görüyoruz, çok güzel hayatlar var. Zannediyoruz ki mutluluk orada. Çünkü sosyal medya, bize hayatın bir parçasını gösteriyor, sadece mutluluğu gösteriyor, hiçbir zaman gerçeği göstermiyor. O yüzden o hayatlara aldanmamak lazım. Siz, siz olun, kendiniz olun, kendi değerlerinizle ayakta kalmaya gayret edin."

Yapılan kahvaltının ardından Göktaş, sporcu gençlerle göl kenarındaki festival alanına geldi.

Devlet himayesinde yetişen sanatçı Ayşe Atam ve orkestrasının müzik dinletisi eşliğinde alanı gezen Göktaş, çocuklarla ilgilendi.

Dijital ve fiziksel aktivite istasyonlarından oluşan "İnteraktif Deneyim Alanları"nı da ziyaret eden Göktaş, 360 derece dönen kameralı özel çekim platformunda gençlerin dijital deneyimine ortak oldu.

Göktaş, çocuk ve gençlere dondurma ikram etti, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

