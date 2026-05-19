Çok Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.05.2026 15:16

Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açılarak kutlandı.

İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 19 Mayıs kutlamaları kapsamında, "Dünya'nın Tatlı Suda Açılmış En Büyük Bayrağı" temasıyla çalışma gerçekleştirildi.

Serdivan Kano ve Kürek Tesisleri kıyısında marşlar eşliğinde suya indirilen bayrak, müdürlüğün koordinasyonunda Türkiye'nin birçok noktasından gelen yaklaşık 100 dalgıç tarafından gölde açıldı.

Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı

Kuru ağırlığı 500 kilogram olan özel kumaştan üretilen Türk bayrağını tamamen açan ve yaklaşık 15 dakika suda tutan dalgıçlara sub pedal, kano ve kürek sporcuları da eşlik etti.

Öte yandan kıyıda etkinliği izleyenler, bayrağın suda açılması anını cep telefonlarıyla görüntüledi, dalgıçlara alkışlarla destek verdi.

ETİKETLER
19 Mayıs Sakarya Türk Bayrağı
Sıradaki Haber
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 595 bin sentetik hap ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:36
Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
15:21
Bakan Göktaş, devlet himayesindeki başarılı sporcu gençlerle buluştu
15:11
Lübnan resmi ajansı: İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çiftçileri fosfor bombalarıyla hedef aldı
14:56
Merkel'e göre Avrupa, dünyanın en güçlü kıtası olmaktan çok uzak
14:39
İsrail ordusunun raporu, ordu içinde tecavüz vakalarının ciddi artış gösterdiğini ortaya koydu
15:08
ATAK'lar EFES-2026'da hedefleri tam isabetle vurdu
İşitme engelli Filistinli terzi savaşın gölgesinde çalışıyor
İşitme engelli Filistinli terzi savaşın gölgesinde çalışıyor
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ