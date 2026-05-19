İsrail ordusunun raporu, ordu içinde tecavüz vakalarının ciddi artış gösterdiğini ortaya koydu

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun, Meclis Dışişleri ve Güvenlik Komitesine sunduğu raporda, orduda cinsel saldırı vakalarına ilişkin bildirimlerde önceki yıllara kıyasla ciddi artış yaşandığı ifade edildi.

Rapora göre, 2025 yılında ordu içinde 2 bin 420 cinsel saldırı bildirimi alındı. Bu sayı, İsrail'in Ekim 2023'te bölgede çeşitli ülkelere başlattığı saldırılar öncesinde 2022 yılında 1744 olarak kayıtlara geçmişti.

Raporda, İsrail ordusundaki tecavüz bildirimlerindeki artışın, "diğer faktörlerin yanı sıra askerlerin yeterli şekilde taranmadan geniş çaplı yedek kuvvetlerin seferber edilmesi ve askeri disiplinin zayıflamasıyla bağlantılı olabileceği" değerlendirmesine yer verildi.

İsrail ordusu, Gazze'deki saldırıları sırasında sık sık hem Filistinlilere hem de kendi askerlerine yönelik cinsel şiddet haberleriyle gündeme geliyor.

Bir çok uluslararası insan hakları kuruluşu ve sivil toplum örgütü, İsrail askerlerinin özellikle Filistinli esir ve mahkumlara yönelik işkence ve ağır hak ihlallerine ilişkin çok sayıda rapor yayımlamıştı.

New York Times gazetesi de İsrail'de askerler, yerleşimciler ve yetkililer tarafından Filistinli erkek, kadın ve hatta çocuklara yönelik sistematik bir cinsel şiddet modelinin geliştiğini ortaya koyan bir haber yayımlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilere yönelik cinsel şiddetin "standart prosedür" haline geldiğini ortaya koyan 11 Mayıs tarihli araştırma haberi nedeniyle New York Times gazetesine dava açacaklarını bildirmişti.