Çok Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
WELT 19.05.2026 14:18

Alman basını: Avrupa, savunma alanında Türkiye'ye yöneliyor

Alman gazetesi WELT, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişini gündeme taşıyarak Almanya'nın Türkiye yapımı uzun menzilli füze sistemleriyle yakından ilgilendiğini yazdı. Türkiye'nin geliştirdiği yüksek teknolojili savunma sistemlerinin Avrupa güvenlik mimarisinde giderek daha kritik bir rol üstlendiği vurgulandı.

Alman basını: Avrupa, savunma alanında Türkiye'ye yöneliyor

Alman basını, Türkiye’nin savunma sanayiinde gerçekleştirdiği büyük teknolojik sıçramayı ve ürettiği yerli sistemleri manşetlerine taşımaya devam ediyor.

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden WELT, Berlin yönetiminin Türk yapımı uzun menzilli füze sistemleriyle yakından ilgilendiğini çarpıcı detaylarla aktardı.

Haberde, eskiden Alman hükümetlerinin Türkiye ile silah anlaşmaları konusunda oldukça temkinli davrandığının altı çizildi. Geçmişte genellikle Almanya'nın Türkiye’ye silah sattığı belirtildi. Şimdi ise zamanın değiştiğine işaret edilerek Türk savunma ürünlerinin yüksek saygınlığa sahip olduğuna dikkat çekildi.

Tomahawk planı askıya alınınca gözler Türkiye'ye çevrildi

Yayınlanan habere göre Almanya, ABD’nin Tomahawk seyir füzesi planını askıya almasının ardından hızla alternatif arayışına yöneldi. Bu kapsamda, Türkiye’nin geliştirdiği 6 bin kilometre menzille sahip olan "Yıldırımhan" kıtalararası balistik füze sistemi ile "Tayfun Blok-4" hipersonik füzesi Alman hükümeti tarafından değerlendirmeye alındı. Olası bir anlaşmanın Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi duyurulabileceği belirtildi.

Savunma uzmanları, "Yıldırımhan" füzesinin NATO içinde yalnızca sınırlı sayıdaki ülkenin sahip olduğu bir kapasiteye yaklaşması nedeniyle Berlin'de dikkat çekici bulunduğunu belirtiyor.

WELT’e konuşan Türk savunma uzmanları da Türkiye’nin özellikle uzun menzilli füze teknolojilerinde stratejik bir aşamaya ulaştığının altını çizdi.

Öte yandan, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok-4 hipersonik füzesinin seri üretim aşamasına geldiği, sistemin fırlatma araçlarının ise halihazırda üretildiği kaydedildi.

KAAN ve Bayraktar İHA'ları da Avrupa'nın markajında

Analizde, Türk savunma sanayiinin başarısının sadece füze sistemleriyle sınırlı olmadığı ifade edildi. Özellikle Bayraktar insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna savaşındaki sahadaki etkisinin dünya çapında büyük dikkat çektiği vurgulandı.

Bununla birlikte, Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN projesinin de Avrupa’da ciddi bir ilgi uyandırdığı; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) İngiliz BAE Systems ile yürüttüğü bu projeye İspanya’nın da yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı.

"Vazgeçilmez bir güvenlik gücü"

Alman gazetesi, bu hamlelerle birlikte Türkiye'nin Avrupa’nın güvenlik mimarisinde giderek daha kritik bir aktör haline geldiğini yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir Türkiye’yi küresel ölçekte “vazgeçilmez bir güvenlik gücü” konumuna taşımayı hedeflediği değerlendirmesine yer verildi.

Ankara-Berlin hattındaki bu savunma iş birliğinin, iki ülke ilişkilerinde yalnızca askeri değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik ve siyasi sonuçlar doğurabileceği de belirtiliyor.

ETİKETLER
Almanya NATO Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
İran basını: Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:36
Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
15:21
Bakan Göktaş, devlet himayesindeki başarılı sporcu gençlerle buluştu
15:45
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
15:11
Lübnan resmi ajansı: İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çiftçileri fosfor bombalarıyla hedef aldı
14:56
Merkel'e göre Avrupa, dünyanın en güçlü kıtası olmaktan çok uzak
14:39
İsrail ordusunun raporu, ordu içinde tecavüz vakalarının ciddi artış gösterdiğini ortaya koydu
İşitme engelli Filistinli terzi savaşın gölgesinde çalışıyor
İşitme engelli Filistinli terzi savaşın gölgesinde çalışıyor
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ