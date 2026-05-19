Çok Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.05.2026 14:54

Merkel'e göre Avrupa, dünyanın en güçlü kıtası olmaktan çok uzak

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Avrupa’nın dünyanın en güçlü ve en bilim temelli kıtası olması gerektiğini ilan ettiği döneme dönersek, bugün bu hedeften çok uzağız. Bu vaade yaklaşabilmek için yapılması gereken çok iş var." açıklamasında bulundu.

Merkel'e göre Avrupa, dünyanın en güçlü kıtası olmaktan çok uzak

Avrupa Liyakat Nişanı'na layık görülen Merkel, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosunda düzenlenen törende konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) kuruluşundan bu yana vatandaşlarına 3 sözü olduğunu anımsatan Merkel, bunlardan ilkinin barış olduğunu kaydetti.

Merkel, "Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik barbarca saldırısıyla" barışın artık garanti sayılamayacağının görüldüğünü belirterek, "Barış kırılgandır. Ayrıca ABD’nin yeni güvenlik doktrini de geçmişte sahip olduğumuz kesinliğe artık sahip olamayacağımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci sözün ise refah olduğunu kaydeden Merkel, bunun da baskı altında olduğunu söyledi.

Merkel, "Avrupa’nın dünyanın en güçlü ve en bilim temelli kıtası olması gerektiğini ilan ettiği döneme dönersek, bugün bu hedeften çok uzağız. Bu vaade yaklaşabilmek için yapılması gereken çok iş var." diye konuştu.

Üçüncü sözün ise demokrasi, insan onuru ve insan hakları olduğunu dile getiren Merkel, "Demokrasi olmadan özgürlük olmaz ve demokrasi de baskı altında. "uyarısında bulundu.

Merkel, sosyal medyada gerçeklerin yalan gibi, yalanların da gerçek gibi sunulabildiğini kaydederek, bu durumun da Avrupa genelinde bilgi akışını tehlikeye attığını ifade etti.

Yapay zekanın gelişiminin de bunu daha da artırdığına dikkati çeken Merkel, bu nedenle sosyal medya ve yapay zekanın düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

ETİKETLER
Angela Merkel Avrupa Birliği Almanya
Sıradaki Haber
İsrail ordusunun raporu, ordu içinde tecavüz vakalarının ciddi artış gösterdiğini ortaya koydu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:36
Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
15:21
Bakan Göktaş, devlet himayesindeki başarılı sporcu gençlerle buluştu
15:45
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
15:11
Lübnan resmi ajansı: İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çiftçileri fosfor bombalarıyla hedef aldı
14:39
İsrail ordusunun raporu, ordu içinde tecavüz vakalarının ciddi artış gösterdiğini ortaya koydu
15:08
ATAK'lar EFES-2026'da hedefleri tam isabetle vurdu
İşitme engelli Filistinli terzi savaşın gölgesinde çalışıyor
İşitme engelli Filistinli terzi savaşın gölgesinde çalışıyor
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ