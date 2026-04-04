Fransa'dan Küresel Sumud Filosu misyonuna katılacak tekneler bugün Marsilya'dan hareket edecek

Akdeniz'in farklı limanlarından Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve buradaki halka insani yardım götürmek hedefindeki Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu"na hazırlıkları sürüyor.

Filonun yeni misyonuna Fransa'dan katılacak tekneler, Thousand Madleens to Gaza (Gazze'ye Binlerce Madleen) hareketi, Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) ve farklı derneklerden oluşan Fransa Kampanyası koalisyonu tarafından haftalardır Marsilya'nın L'Estaque Limanı'nda hazırlanıyor.

Dün son hazırlıkları yapılan teknelerin bugün öğleden sonra Marsilya'dan yola çıkması bekleniyor. Bünyesinde insani yardım, tıbbi malzeme ve tohumlar da taşıyan teknelerin her birinde yaklaşık 8 kişi yolculuk edecek. Fransa'dan hareket eden teknelerin ilk etapta İtalya'da mola vermesi hedefleniyor.

Teknelerle gidecek aktivistler ve onların hazırlığına yardım edenler, Marsilya'da AA muhabirine konuştu.

"Tarihi bir misyona hazırlanıyoruz"

Thousand Madleens to Gaza hareketi üyesi Esther Le Cordier, AA muhabirine, Marsilya'dan yola çıkacak tekneleri satın almak için 500 bin avro toplandığını belirtti.

Le Cordier, teknelerin hazırlıklarına yardım etmek için Marsilya'nın farklı mahallelerinden ciddi bir halk dayanışmBaşlık 2ası gördüklerini dile getirerek, her bir teknenin tarım, eğitim, kültür, balıkçılık gibi farklı temalara göre hazırlandığını anlattı.

Tarımla ilgili teknede sulama sistemleri ve çeşitli ülkelerden gelen tohumların olduğunu ifade eden Le Cordier, Marsilya'dan hareket eden teknelerin önce İtalya istikametini alacağını ve bu ülkede misyonlarıyla ilgili risk değerlendirmelerinin yapılacağını söyledi.

Le Cordier, Küresel Sumud Filosu hakkında "Yüzden fazla gemiyle Gazze istikametine gitmek için tüm filo hareketlerinin birlik olduğu tarihi bir misyona hazırlanıyoruz." diyerek, Filistinlilerin siyasi bir çözüme ihtiyaç duyduğu değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki durumun daha da kötüleştiğini vurgulayan Le Cordier, teknelerde İsrail ordusunun yıktığı Gazzelilere ait balıkçı teknelerini yeniden inşa etmek için de malzemeler bulunduğunu kaydetti.

"Bu, gönüllülerden oluşan bir insani misyon"

Filistin destekçisi Ghizlaine Kabouli, Filistin halkının soykırımı ve yok edilmesi karşısında susmayı reddettiğini vurguladı.

Kabouli, Gazze'deki ateşkese rağmen hayatı hala tehdit altında olan insanlar olduğuna dikkati çekerek, "Çatışmanın yalnızca Filistin'de olmadığını gözlemleyebiliriz, çatışma yayılmakta. Bu nedenle hükümetlerimizden bir müdahale olması için teknelere yeniden binmek istiyoruz. Filistin halkıyla dayanışmamızı göstermek istiyoruz ve onları terk etmeyi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Her türlü şiddete karşı çıktıklarını dile getiren Kabouli, "Bu, gönüllülerden oluşan bir insani misyon ancak aynı zamanda hükümetlerimizin ahlaki ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için siyasi bir girişimdir." şeklinde konuştu.

"İnsanlar telefonlarından canlı yayında bir soykırım görüyor"

Fransız aktivist Salim, Kasım 2025'ten bu yana filonun tekneleri üzerinde çalıştığını belirtti.

Arapça "Maktoub (kader)" adını taşıyan tekneyle yola çıkacağını dile getiren Salim, "Bu teknenin ismini güzel taşıdığını düşünüyorum. Satın aldığımızda adı Maktoub'du, bugün Filistinli bir esirin anısına kendisine Ahmed Sadat ismi verildi." dedi.

Salim, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bugün 2026'da insanlar telefonlarından canlı yayında bir soykırım görüyor ve tepki vermiyor, dolayısıyla orada yaşananlara dikkati çekmek için gerekli tüm imkanları seferber ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Meclisi'nin Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasası hakkında ise Salim, "İnsan hayatına artık hiçbir saygı kalmadı. Dahası İsrail, ABD'nin de desteğiyle her şeyi yapabileceğini sanıyor." yorumunda bulundu.

Salim, Gazze'ye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Elbette amaç İsrail'in ablukasını kırmak." dedi.

"(Filistin) Bizleri uyandıran, bizlere farkındalık kazandıran güzel bir ışık"

Özgürlük Dalgaları Fransa Derneğinin İletişim Sorumlusu Fransız aktivist Meriem Hadjal, Arapça "ışık" anlamına gelen "Noor" adlı tekneyle yola çıkacağını belirtti.

Hadjal, Filistin'in de kendileri için güzel bir ışığı temsil ettiğini söyleyerek, "(Filistin) Bizleri uyandıran, bizlere farkındalık kazandıran güzel bir ışık." ifadesini kullandı.

Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasından bu yana Gazze'ye çok az insani yardımın ulaştığını vurgulayan Hadjal, "(Gazze'de) Açlıktan ölen çocuklar gördük. Bunun karşısında sessiz ve pasif kalmak artık mümkün değil." şeklinde konuştu.

Hadjal, Marsilya’dan gidecek tekneler için seçtikleri temalar arasında "esir"in de yer aldığını kaydederek, Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasasının İsrail Meclisi'nden geçmesinin ardından sessiz kalmanın mümkün olmadığını vurguladı.

"Bu esirler çoğunlukla keyfi bir şekilde tutuklanan kadınlar, erkekler ve çocuklar." diyen Hadjal, bu yasa kapsamında idam cezasına çarptırılacak olan Filistinli esirlerin temyiz başvurusunda bulunma hakkı olmadığına işaret etti.

Hadjal, İsrail'in kendisinin Orta Doğu'daki tek demokrasi olduğunu savunduğunu belirterek, "Hangi demokraside insan hakları ihlal edilir? (İsrail) Bir demokrasi değil." görüşünü paylaştı.