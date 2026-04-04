Dünya
AA 04.04.2026 09:56

İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir motosiklete düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir motosiklete insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir motosiklete düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait bir İHA, Sur kentindeki Kadmus yolunda seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan İsrail uçakları sabah saatlerinde Sıreyfa, Ansar ve Beraşit beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1368'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

İranlı yetkili: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında bugüne kadar 24 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
