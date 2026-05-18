AA 18.05.2026 20:10

ABD'de seçmenlerin üçte ikisi İran'la savaşı desteklemiyor

ABD'de yapılan bir anket, ABD'nin İran'la savaşına olan ortalama kamuoyu desteğinin yüzde 30'da kaldığını ortaya koydu.

ABD'de seçmenlerin üçte ikisi İran'la savaşı desteklemiyor

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Siena Poll araştırma şirketi ile 11-15 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde ortak yaptıkları anketin sonuçlarını yayımladı.

Söz konusu anket, kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken seçmenlerin Başkan Donald Trump'ın dış politika ve ekonomi performansından kısmen memnuniyetsiz olduklarını ortaya koydu.

Ankete katılan Amerikalıların yüzde 64'ü "ABD'nin İran'la savaşını desteklemediğini" dile getirirken, bu savaşa destek verdiğini ifade edenlerin oranı yüzde 30'da kaldı.

Savaşa destek vermediğini beyan edenlerin oranı Demokratlarda yüzde 93'ü ve bağımsızlarda yüzde 73'ü bulurken, Cumhuriyetçilerde ise bu oran yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Öte yandan aynı ankette, Trump'ın kamuoyu desteği de geçen aya kıyasla 22 puan azalarak ortalamada yüzde 37'ye geriledi.

Trump'ın ekonomi yönetimine olan destek yüzde 33'e inerken, ABD Başkanı'nın İsrail-Filistin çatışması konusundaki performansına olan destek de yüzde 31'e düştü.

ABD İran
