AA 18.05.2026 21:17

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 08.00'den itibaren, Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Türk Gençliği Büyük Kurultayı" etkinlikleri kapsamında ise bugün saat 23.00'ten itibaren, etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı kavşak ile Baruthane kavşak arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı kavşak ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantlar (alt geçit hariç), ulaştırma kavşaktan Tren Garı kavşağına bağlanan yan varyant, Tren Garı kavşaktan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantlar (üst geçit hariç) trafiğe kapatılacak.

