Dünya
AA 04.04.2026 13:08

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 9 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere sürdürdüğü saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, hedef alınan bir cami yerle bir oldu.

İsrail ordusunun başta Lübnan'ın güneyi olmak üzere 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Beraşit beldesine hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçakları beldedeki camiyi hedef alarak tamamen yıktı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Bazuriye, Cuviye ve Batuliye beldelerini de hedef alan İsrail saldırısında, Batuliye kırsalında bir kişi hayatını kaybetti.

Kentin Mareke beldesi yakınındaki bir sanayi bölgesini hedef alan İsrail saldırısı sonucu 2'si kadın 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının Kana beldesine düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü.

Sur'a bağlı Ayn Baal beldesinde İsrail ordusunun bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i evdeki aileden diğeri evin yakınında bulunan bir kişi olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Bir kişinin enkaz altında kaybolduğu evde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ayn Baal'de İsrail ordusunun bir motosikleti hedef alınması sonucu ise bir kişi yaralandı.

Kentin Burc Şimali beldesinde İsrail savaş uçakları bir kafeyi hedef aldı.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı Bazuriye beldesinde bir araca saldırı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1368'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Katil İsrail saldırısı nedeniyle Gazze'de 500 bin kişi içme suyundan mahrum kaldı
