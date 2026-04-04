AA 04.04.2026 13:13

Ukrayna: Rus ordusunun düzenlediği İHA saldırılarında 5 kişi öldü ve 29 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında 5 kişinin öldüğü ve 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya ülkenin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi.

Rus ordusunun bu saldırılarda 286 adet "İtalmas" ile "Şahed" ve "Gerbera" tipi silahlı İHA'ları kullandığı belirtilen açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 260 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Sumi, Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerine yapılan saldırılarda 5 kişi öldü ve 29 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Harkiv bölgesine düzenlenen saldırı sonucu 3 kişinin, Sumi bölgesine yönelik gerçekleşen saldırıda ise en az 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Gandja ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, bölgeye bağlı Nikopol şehrine yapılan İHA saldırısı nedeni ile 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 19 kişinin yaralandığını kaydetti.
 

Sıradaki Haber
UAEA Başkanı Grossi: İran'ın Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne saldırıdan endişe duyuyorum
