The Telegraph 04.04.2026 14:10

Telegraph: Çin'den İran'a yapılan füze sevkiyatıyla 800'e yakın yeni füze üretilebilir

The Telegraph'ın haberine göre, İran’ın balistik füze envanterindeki kritik eksikleri tamamlamak için Çin’den yola çıkan ve yaptırım listesinde bulunan dev gemilerin, yüzlerce füze üretmeye yetecek hammaddeyi İran limanlarına ulaştırdığı saptandı.

İngiliz The Telegraph gazetesinin özel sevkiyat verileri ve uzman analizlerine dayandırdığı araştırmaya göre, Çin’in Zhuhai bölgesindeki Gaolan limanından hareket eden beş dev gemi, İran’ın füze programı için hayati öneme sahip lojistik bir köprü kurdu. Aralarında Hamouna, Barzin, Shabdis ve Rayen’in de bulunduğu İran bandıralı dört gemi geçtiğimiz günlerde limanlara demirlerken, beşinci gemi Zardis’in ise İran açıklarında yanaşmak üzere beklediği tespit edildi.

Söz konusu gemilerin, katı yakıtlı balistik füzelerin üretiminde ana bileşen olarak kullanılan sodyum perklorat maddesini taşıdığı değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu devasa sevkiyatın hacmine dikkat çekerek, gelen hammaddenin yaklaşık 785 adet yeni balistik füze üretimine imkan tanıyacağını öngörüyor. Bu kapasite artışı, ağır bombardıman altında olan Tahran yönetiminin, çatışma sahasında bir ay boyunca günde 10 ila 30 füze fırlatmaya devam edebileceği anlamına geliyor.

ABD, İngiltere ve AB’nin yaptırım listesinde yer alan İran Devlet Denizcilik Hatları’na (IRISL) ait bu gemiler, uluslararası takibi atlatmak için karmaşık yöntemlere başvurdu. Yolculuk sırasında otomatik takip sistemlerini kapatarak izlerini kaybettiren gemilerin, bazı durumlarda varış rotalarını "Vietnam" gibi yanıltıcı noktalar olarak beyan ettikleri ancak doğrudan İran limanlarına yöneldikleri ortaya çıktı.

Eski ABD Hazine yetkilisi Miad Maleki, bu hareketliliğin İran’ın füze envanterindeki açığı kapatmak için sergilediği çaresiz bir ikmal çabası olduğunu vurguluyor. Çin ise doğrudan askeri mühimmat yerine "ticari kimyasal" adı altında bu sevkiyatlara izin vererek, bir yandan müttefiki İran’ın askeri kapasitesini ayakta tutarken diğer yandan uluslararası arenada inkar edilebilir bir pozisyon korumaya çalışıyor. ABD istihbaratı ise füze rampalarının yarısının hala sağlam olduğunu belirterek, bu hammadde akışının bölgedeki çatışmanın süresini ve şiddetini doğrudan etkileyeceği uyarısında bulunuyor.

Sıradaki Haber
IRNA: ABD-İsrail, Huzistan eyaletinde petrokimya şirketlerinin bulunduğu sanayi bölgelerine saldırdı
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
Seyhan Nehri'nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
