Kan, kök hücre ve koronavirüs sürecinde adını sıkça duyduğumuz immün plazma bağışı… İnsan hayatı için büyük önem taşıyan bu bağışların ortak adresi, Kızılay.

Kurulduğu günden bu yana yurt içinde ve yurt dışında her kesimden insana yardım elini uzatan Kızılay, 2020 yılında, pandeminin tüm zorluklarına rağmen çalışmalarını sürdürdü. Pandemi nedeniyle geçen yıllara oranla bağışlarda azalma yaşansa da Kızılay’a 2020’de 2 milyon 370 bin 912 ünite kan bağışı yapıldı.

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

11 milyona yakın kayıtlı kan bağışçısı

Kızılay’ın 10 milyon 776 bin 336 kayıtlı kan bağışçısı bulunuyor. Türkiye’nin dört bir yanında, 67 merkez ve 69 kan alma birimi bağışları kabul ediyor. Bunun yanı sıra bağış yapmak isteyenlere daha rahat ulaşılması için 170 mobil kan alma ekibi bulunuyor. Böylece Türkiye’nin her köşesindeki gönüllülere ulaşmak mümkün olabiliyor.

Kan, hayat demek… Bir ünite kan üç kişiye hayat veriyor. Kızılay, günde bin 500’e yakın hastaneye, 8-9 bin tam kan, 25-26 bin ise kan bileşenleri ulaştırıyor. Nitekim 2020’de Kızılay, yapılan bağışlardan çok daha fazlasını, 3 milyon 693 bin 790 ünite kanı, ihtiyacı olan hastanelere gönderdi.

Çalışmalarına büyük bir özveriyle devam eden Kızılay, 2021 hedefini de belirledi. Hedef, 69 kan merkezi ve 75 kan alma birimiyle yaklaşık 3 milyon ünite kan bağışı almak.

74 bini aşkın kişi kök hücre bağışçı adayı oldu

Kanın yanı sıra kök hücre bağışı da Kızılay’ın yürüttüğü önemli bir çalışma… Bu konuyla ilgili olarak 2014 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışma, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) adını taşıyor. Kök hücre nakli bekleyenlerin umudu olan bu projeye 2020’de 74 bin 415 kişi destek verdi. Böylece aktif bağışçı aday sayısı 732 bin 999’a ulaştı.

TÜRKÖK projesinin başından bu yana 9 bin 216 hastanın kök hücreleri, bağışçılarınkiyle eşleşti. Başarıyla gerçekleşen 2 bin 478 nakil gerçekleşti. Bu yıl ise hedef, kök hücre bağışçısı adayı sayısını 115 bin 663’e yükseltmek.

COVID-19 mücadelesine immün plazma desteği

Pandemi sürecinde “immün plazma” yöntemini sıkça duyduk. COVID-19 tedavisine destek sağlamak amacıyla kullanılan bu yöntem sayesinde pek çok hasta hayata tutundu. Koronavirüsü atlatan kişilerden elde edilen immün plazma bağışının tek adresi yine Kızılay…

Kızılay immün plazma konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. COVID-19 sürecinde Türkiye genelinde 558 hastaneye 47 bin 228 ünite immün plazma ve 80 bin 602 ünite immün plazma ürünü ulaştırıldı. Halen bu konuda çalışmalarına devam eden Kızılay, Türkiye’nin 35 noktasında 147 cihazla immün plazma bağışlarını almayı sürdürüyor.

Bağış yapmak isteyenlerin randevu oluşturması yeterli

Kızılay, pandemi sürecinde bağış yapmak isteyenler için maske, sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulan ve son derece hijyenik bir ortam sağlıyor.

Gerek hastanelerde acil kan bekleyen hastalar, gerekse COVID-19 pandemisi nedeniyle yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için, bağış yapmak isteyenler hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

Kan bağışı yapmak isteyenlerin Kızılay’ın www.kanver.org sitesinden randevu oluşturmaları yeterli oluyor.

