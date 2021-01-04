Koronavirüs salgını nedeniyle kan sulandırıcı ilaçların kullanımı arttı.

Amaç koronavirüsle mücadele ederken kanı sulandırmak, pıhtılaşmayı önlemek.

Eş dost tavsiyesi ile kan sulandırıcı ilaçlarının kullanımı yaygınlaştı. Eczanelerde de bu ilaçların satışı arttı. Ancak bu ilaçların bilinçsiz kullanımı maalesef ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Doktor kontrolünde alınmalı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Tabii bu pıhtılaşmayı etkileyen ilaçları kullanmak kesinlikle hekim kontrolünde olmalı. Onun çok ciddi yan etkileri oluyor dozunda kullanılmadığında. En basit olan bir kanamanız yüksek kanama olacağı gibi olağan kanlı tablolarda beyin kanamasından tutun da pıhtı kopması gibi komplikasyonlar söz konusu olabilir" dedi.

Son dönemde koronavirüse yakalanıp tedavi gören hastalar kan sulandırıcı ilaçlara büyük talep gösteriyor. Ancak her koronavirüs hastası da bu ilaçları kullanmamalı.

'Her koronavirüs hastasına kan sulandırıcı önermiyoruz'

Prof. Dr. Aydın, "Biz bütün koronavirüslülere önermiyoruz. Klinik durumu hastanede veya evde yatma gereği duyuyorsa, yatmaya bağlı pıhtı riski olan klinik tablolarda biz bunu öneriyoruz. Yoksa kortizon ya da kan sulandırıcılar virüsü öldürmek adına virüse yönelik bir yaklaşım değil" diye konuştu.

Uzmanlar, kan sulandırıcı ilaçların mutlaka doktor tavsiyesi ile kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

